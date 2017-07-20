Лікарі видалили пухлину з мозку американського сенатора Маккейна

Медики минулого тижня видалили злоякісну пухлину головного мозку американському сенаторові Джону Маккейну, повідомили ввечері 19 липня його лікарі.

80-річний Джон Маккейн, згідно з попередніми заявами, був прооперований через тромб у судинах мозку. Тепер лікарі пояснили, що появу тромбу спровокувала агресивна пухлина мозку, яка була видалена за допомогою хірургічного втручання. Маккейн добре переніс операцію, був виписаний з лікарні на наступний день і зараз перебуває вдома.

Згідно зі статистикою, пацієнти, які перенесли схожу операцію, в середньому живуть близько 14 місяців. Джон Маккейн у минулому переніс три операції з видалення меланоми. Останній раз рак шкіри був діагностований у 2002 році. Відтоді сенатор проходив регулярні обстеження.

Джон Маккейн, ветеран В'єтнамської війни, кандидат у президенти від Республіканської партії в 2008 році, є одним з найвпливовіших і авторитетних законодавців США. Він очолює сенатський комітет у справах збройних сил. Він є критиком російського президента Володимира Путіна і надання Україні летальної зброї для оборони від агресії Москви.