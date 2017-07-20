МОЗ скасовує інституцію головних позаштатних фахівців і створює групи експертів

Міністерство охорони здоров’я оголосило про скасування інституцій головних позаштатних фахівців – лікарів, які мали збирати статистику, могли давати експертні оцінки з тих чи інших питань, формували політику галузі. У МОЗ це пояснюють намаганням зменшити вплив окремих людей на державні закупівлі.

«Лише один лікар обирав назви та типи препаратів, які треба закуповувати для усієї галузі. Це бюджетні витрати на мільйони гривень, по деяким програмам – на сотні мільйонів. Лише один лікар оцінював якість надання медичної допомоги. Один збирав звіти та писав плани», – йдеться у повідомленні на сайті установи.

Натомість у МОЗ анонсують створення групи експертів.

«Це групи тих фахівців з різних галузей медицини, до чиєї думки прислухається медична спільнота, чию думку враховує Міністерство для прийняття рішень. Ми прагнемо звільнити експертів МОЗ України від невластивого лікарям бюрократичного навантаження, проте обов'язково будемо радитися з ними з власне медичних проблем. Залежно від тих запитань, котрі поставатимуть перед Міністерством, кількість груп та їх персональний склад будуть змінюватися,» – йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні триває впровадження медичної реформи. 8 червня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів, що є частиною медичної реформи. Після декількох нерезультативних голосувань законодавчу ініціативу врешті підтримали в першому читанні 227 народних депутатів.

При цьому Верховна Рада відмовилася ухвалити за основу законопроект № 6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування сфери охорони здоров’я – документ не набрав 226 мінімально необхідних голосів. Парламентарі не підтримали і направлення проекту закону до профільного комітету на доопрацювання, і повернення його суб’єктові внесення.

6 червня Верховна Рада внесла в порядок денний два з чотирьох ключових законопроектів, які покликані реформувати систему охорони здоров’я та змінити систему її фінансування.

5 квітня Кабінет міністрів затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи і передав їх до Верховної Ради на розгляд та голосування. У МОЗ зазначають, що ухвалення цих законопроектів на нинішній парламентській сесії дозволило б, серед іншого, закласти у бюджет на 2018 рік новий принцип фінансування для стаціонарів, розрахувати гарантований пакет медичних послуг, щоб у бюджетний 2019 рік увійти з усім гарантованим пакетом медичних послуг на всіх рівнях.