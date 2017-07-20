Аброськін офіційно передав повноваження новому начальнику поліції Донеччини

Колишній очільник головного управління Нацполіції Донеччини В’ячеслав Аброськін передав повноваження своєму наступнику Віталієві Невгаду у Маріуполі під час наради із керівниками силових відомств області. Про це йдеться у повідомленні на сайті управління.

«Віталій Невгад відновив роботу слідчих підрозділів, пройшов серйозний шлях від простого міліціонера, всі посади від слідчого до керівника слідчого апарата главку. Це грамотний, професійно підготовлений офіцер. Впевнений, він гідно виконуватиме свої обов’язки, підхопить та розів’є далі всі наші проекти, і поліція Донеччини піде ще далі», – заявив Аброськін.

Як повідомляють у Нацполіції, до цього призначення Віталій Невгад обіймав посаду заступника начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області – начальника слідчого відділу. Службу в правоохоронних органах розпочав у 1994 році в Білоцерковському міськуправлінні міліції. З 2010 року працював заступником начальника слідчого управління ГУМВС в Київській області.

19 липня цього року В’ячеслава Аброськіна призначили першим заступником голови Національної Поліції України.

Перед цим із 10 березня цього року Аброськін очолював поліцію Донеччини.