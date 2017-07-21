США не наполягають на негайній відставці Асада – радник Трампа

Сполучені Штати не наполягають на негайній відставці президента Сирії Башара Асада як частини зусиль для політичного врегулювання шестирічної громадянської війни в цій країні. Про це 20 липня заявив радник президента США Дональда Трампа Том Боссерт.

«Я не думаю, що для нас важливо сказати, що спершу Асад має піти», – сказав радник Трампа на форумі з питань безпеки в місті Аспен у штаті Колорадо.

«Сполучені Штати все одно хотіли б побачити відставку Асада в якийсь момент, це буде нашим бажаним результатом», – додав Боссерт.

Позиція Білого дому в сирійському питанні значно змінилася від часу, коли Трамп змінив на президентській посаді Барака Обаму. Попередник Трампа наполягав, що будь-яке політичне врегулювання в Сирії має передбачати усунення Асада від влади.

Інші західні держави також пом’якшили своє ставлення до сирійського режиму. Зокрема, Франція на чолі з нещодавно обраним президентом Емманюелем Макроном вважає, що припинення діяльності Асада не є передумовою для досягнення мирної угоди в Сирії.