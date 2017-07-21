Військові повідомили про одного пораненого і 5 обстрілів із початку дня

У штабі української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили поранення одного українського бійця і загалом п’ять порушень перемир’я з боку бойовиків від початку доби до 18-ї години.

За повідомленням, вогнепального поранення боєць зазнав іще посеред ночі внаслідок обстрілу українських позицій біля Новогродського на донецькому напрямку.

Інші обстріли сталися на маріупольському напрямку, де ще близько минулої півночі бойовики стріляли по українських військових у Водяному з мінометів різних калібрів, і на луганському напрямку, де ворожі вогневі провокації зафіксували біля селищ Донець і Кримське.

«Вогнем у відповідь наші військові змусили противника припинити обстріли», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, не робили своїх заяв про становище на фронті за п’ятницю.

Попередні дві доби на лінії фронту характеризувалися значним числом обстрілів у різних місцях і значними втратами українських військових. За четвер унаслідок низки бойових зіткнень і обстрілів загинули п’ятеро українських військових і восьмеро були поранені, один потрапив у полон. У середу загинули четверо українських військових, були поранені троє.

Військові запевнили, що значних втрат зазнав і противник.