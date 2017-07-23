Бойовики з гранатометів і мінометів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб

Прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі повідомляє про продовження обстрілів позицій Збройних сил України з боку підтримуваних Росією бойовиків. За даними штабу АТО, станом на 6:00 23 липня бойовики 18 разів порушили перемир’я і вели обстріли, зокрема, з гранатометів і мінометів.

Як повідомляють військові, обстріли велися переважно у вечірній час. Інформації про поранених чи загиблих у повідомленні немає.

На Луганщині були обстріляні позиції українських сил в районі населених пунктів Новозванівка, Жовте, Новотошківське, Кримське, на Донецькому напрямку – позиції неподалік Авдіївки. Крім того, вкотре були обстріляні позицій українських сил у Красногорівці на Маріупольському напрямку.

«У найбільш гострих ситуаціях, сили АТО відкривали вогонь у відповідь із великокаліберних кулеметів та гранатометів», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донеччини, на даний час немає даних про обстріли. Водночас в угрупованні «ЛНР», під контролем якого перебуває частина Луганщини, заявили про обстріли своїх позицій з боку українських сил, зокрема, в районі селищ Калинове і Донецьке, сіл Жовте, Логвинове. Про поранених не повідомляють.

Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.