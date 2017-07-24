Росія прагне, щоб Нігерія та Лівія приєдналися до угоди про скорочення видобутку нафти

Нігерія та Лівія мають приєднатися до угоди про скорочення видобутку нафти, яку уклали члени ОПЕК, Росія та інші країни. Про це 23 липня в інтерв’ю The Financial Times заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак.

«Ми вважаємо, що після того, як стабілізується видобуток нафти в Лівії та Нігерії, на ринку буде менше неясностей щодо їхніх майбутніх кроків», – вказав Новак сказав напередодні зустрічі міністрів нафтової промисловості в Санкт-Петербурзі 24 липня. Учасники цієї зустрічі обговорять виконання своїх домовленостей.

Росія, Казахстан, Азербайджан та ряд інших виробників, що не входять до ОПЕК, приєдналися до Саудівської Аравії, Ірану, Іраку та інших учасників нафтового картеля в листопаді 2015 року та узгодили параметри скорочення виробництва задля зростання ціни сировини.

Ці зусилля мали обмежений успіх, оскільки зростання ціни гальмує збільшення видобутку сланцевої нафти в Сполучених Штатах, які до цієї угоди не приєдналися.