Чоловік отримав півроку арешту за знущання над котом – прокуратура

Голосіївський районний суд Києва засудив до шести місяців в’язниці жителя столиці України за звинуваченням у жорстокому поводженні з твариною, повідомляє 24 липня прес-служба прокуратури Києва.

«Як встановлено досудовим розслідуванням, місцевий мешканець, перебуваючи у дворі свого будинку, підвісив кота на дереві і жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток і закриту черепно-мозкову травму. Знущання над твариною вдалося припинити завдяки втручанню випадкових свідків, які зняли дії чоловіка на відео і викликали правоохоронців. Судова-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ТСН, протягом місяця засуджений має право оскаржувати рішення суду, а доти перебуватиме на волі.

22 червня Верховна Рада України посилила покарання за знущання над тваринами. Закон, зокрема, передбачає, що знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.