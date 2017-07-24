Військові заявили про відносно спокійний день, про ймовірні втрати не повідомили

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу повідомили, що протягом дня і станом на 18-у годину ситуація на фронті була відносно спокійною: за цей час противник порушив перемир’я чотири рази.

Про ймовірні втрати української сторони нічого не згадано.

При цьому, мовиться в повідомленні, сили АТО, суворо дотримуючись мінських угод, тим не менше, тричі застосували зброю у відповідь і «примусили ворога до миру».

У разі прямої загрози життю українських військових командир на позиції самостійно ухвалює рішення щодо відкриття вогню у відповідь, нагадали у прес-центрі штабу АТО.

Два з обстрілів, мовиться в повідомленні, сталися на луганському напрямку, де бойовики били з гранатометів по українських позиціях у селі Кримському, а з мінометів по опорних пунктах у селі Кряківці.

Тим часом у підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, заявили про обстріл українськими військовими їхніх позицій біля села Сокольники – це село на окупованій території лежить майже поміж Кримським і Кряківкою. Бойовики заявили, що внаслідок цього обстрілу загинули двоє з них.

В аналогічному угрупованні «ДНР» на Донеччині про становище на лінії фронту в понеділок заяв не робили.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.