Як нові санкції США битимуть по Путіну? – ранковий ефір Радіо Свобода

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На ці теми ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: начальник відділу дошкільної освіти МОН України Тамара Панасюк та співголова ГО «Батьки SOS» Олена Бондаренко; президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар та виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; менеджер міжнародних проектів «Об'єднання північних країн» Анастасія Кльонова та заступник директора відділу Києво-Могилянської бізнес школи Тимур Демчук.