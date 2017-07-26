Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли, українські військові оперативно відповідали – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 липня підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир’я. Ситуацію в зоні бойових дій штаб називає «стабільно-контрольованою, без тенденції до загострення».

Як ідеться в ранковому зведенні, обстріли з боку бойовиків були переважно короткотривалими, оскільки українські військові «у загрозливих ситуаціях миттєво відкривали вогонь у відповідь».

Штаб АТО не вказав даних про втрати за минулу добу.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявляють про бій у районі села Калинове.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.