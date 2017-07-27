Прокуратура розслідує масове отруєння дітей на Львівщині

Прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування масового отруєння дітей у культурно-освітньому закладі «Білий орел».

«У ніч на 26 липня поточного року до комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня» госпіталізовано 10 осіб, із них 8 дітей із діагнозом «гостра кишкова інфекція, харчова токсикоінфекція». Усі вказані особи перебували на відпочинку у зазначеному культурно-освітньому центрі», – йдеться в повідомленні прокуратури 27 липня.

Як повідомили в прокуратурі, за фактом неналежного виконання посадовими особами культурно-освітнього закладу своїх професійних обов’язків щодо охорони життя, здоров’я дітей відомство проводить досудове розслідування. Слідство триває.

Стаття, за якою проводять розслідування, передбачає покарання до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю або без такого.

Також цього тижня повідомили про шпиталізацію 37 людей із харчовим отруєнням на Івано-Франківщині. Серед шпиталізованих – 27 дітей. Крім того, постраждали іноземці – громадяни Німеччини й Польщі. За фактом отруєння поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).