Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів за добу – штаб

Підтримувані Росією бойовики 28 липня здійснили 19 обстрілів позицій українських військових, заявляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Збройні сили України 11 разів відкривали вогонь у відповідь, ідеться в ранковому зведенні.

У штабі вказують, що найбільша активність сепаратистів зафіксована на Луганському напрямку.

«З мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинились українські захисники у Новозванівці», – інформує штаб.

В угрупованні «ЛНР», яке контролює південну частину Луганської області, твердять, що Збройні сили України завдали 10 обстрілів 28 липня, а в ранкові години 29 липня здійснили обстріл міста Первомайська з артилерії калібру 152 міліметри.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах Докучаєвська та околиць Донецька.

Про загиблих чи поранених жодна зі сторін збройного конфлікту не повідомляла.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.