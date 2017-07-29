На Черкащині через влучання блискавки загинула жінка – ДСНС

Внаслідок влучання блискавки в селі Антонівка Шполянського району Черкаської області загинула місцева жителька. Жінка перебувала на пасовищі, повідомляє 29 липня Державна служба України з надзвичайних ситуаційй.

Згідно з повідомленням рятувальників, 28–29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 339 населених пунктів у восьми областях. Найбільше сіл і містечок залишилося без електрики на Полтавщині (96), Чернігівщині (63), Київщині (56) та Черкащині (53). Також знеструмлені 29 населених пунктів у Житомирській, 21 – у Сумській, 19 – у Дніпропетровській, два – в Кіровоградській областях.

На Луганщині без електрики внаслідок негоди залишилися дві насосні станції, через це тимчасово без водопостачання залишилися міста Лисичанськ (70 тисяч абонентів), Новодружеськ (близько 10 тисяч абонентів) та Привілля (близько 20 тисяч абонентів).