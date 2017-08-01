У Криму завершився суд у справі активіста Балуха, рішення очікують 4 серпня – адвокат

Судовий процес у справі українського активіста Володимира Балуха у анексованому Росії Криму завершився, повідомила адвокат активіста Ольга Дінзе у відеозверненні, опублікованому «Кримською правозахисною групою» у Facebook.

Рішення суду, за її словами, очікується 4 серпня.

Володимира Балуха звинувачують у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин

1 серпня у суді виступав обвинувачений Володимир Балух. Він назвав процес над собою «чиїмось політичним замовленням», передає кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Ні слідство, ні прокуратура не змогли довести, що саме я придбав і зберігав усі ці предмети. І все це говорить, що це явно чиєсь замовлення», – виголосив Балух.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом 4-х годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Сам Балух пізніше заявив, що у згаданому будинку живе його дружина.

Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, у свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку й прапор України, який той встановив у дворі свого будинку.