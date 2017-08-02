На Донбасі один загинув один український військовий, ситуація загострилася – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 1 серпня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики активізували обстріли позицій сил АТО вздовж лінії розмежування та застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Українські військові нарахували 34 обстріли з боку сепаратистів. Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, близько 22:00 бойовики застосовували міномет калібру 120 міліметрів, зенітну установку, великокаліберні кулемети по позиціях у Троїцькому на Донецькому напрямку.

У сепаратистських угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також повідомляють про загострення ситуації, зокрема, на околицях Донецька та поблизу села Калинове на Луганщині.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.