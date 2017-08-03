Фіскали порушили справу проти антикорупціонерів – ранковий ефір Радіо Свобода

Синоптики заявляють, що дивуватися спеці в Україні зарано;

Росія приховує порушення прав національностей у Криму, але активісти беруться це довести в ООН;

Фіскали порушили справу проти антикорупціонерів – експерти говорять про помсту.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: експерт Національного екологічного центру України Надія Артем'єва та народний синоптик Леонід Горбань; координаторка «Крым-SOS» Тамила Ташева та керівник кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв; науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань та політичний експерт Володимир Цибулько.