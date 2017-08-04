Росія побачила риторику «холодної війни» у заявах Пенса на Балканах

Росія 3 серпня засудила заяви віце-президента США Майка Пенса під час його балканського турне. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що побачило в словах Пенса риторику часів «холодної війни».

«США активно просувають тезу, що для Південно-Східної Європи немає альтернативи вступу до НАТО», – ідеться в заяві зовнішньополітичного відомства. «Вашингтон все глибше ковзає в примітивну ідеологію епохи «холодної війни», яка повністю відірвана від реальності», – заявляє МЗС Росії.

2 серпня в Чорногорії Пенс заявив, що Росія «прагнула дестабілізувати регіон, підірвати вашу демократію і посварити вас один із одним і з рештою Європи». Віце-президент США закликав балканських лідерів «бути рішучим і безкомпромісним перед лицем агресії».