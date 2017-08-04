МВС про VIP-порушників: у деяких випадках порушення ПДР продиктоване оперативними заходами

У деяких випадках порушення правил дорожнього руху може бути продиктоване оперативними заходами і заходами охорони, зазначив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у коментарі програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Якщо здійснюються якісь оперативні заходи й заходи охорони, і вони вимагають в тому чи іншому епізоді, можливо, порушити правила дорожнього руху – це може бути продиктоване саме цим», – зазначив він, відповідаючи на запитання про порушення ПДР високопосадовцями і політиками.

Водночас Шевченко наголосив, що для патрульної поліції недоторканних на дорозі немає.

Між тим речник МВС зазначив, що статистика з точку зору кількості зареєстрованих дорожньо-транспортних пригод є невтішною.

«Було зареєстровано 76 622 дорожньо-транспортних пригод по всій країні. Це на 6,1 відсотка більше, ніж за півроку минулого. Станом на сьогодні, за перше півріччя 2017 року зареєстровано 433 324 постанови ПДР та 82 421 протоколів ПДР. За перше півріччя 2016 року постанов ПДР – 381 255 та 57 657 протоколів ПДР. На жаль, люди сприймають будь-яку лібералізацію або послаблення чи більш людяне ставлення поліції на дорогах як сигнал до вседозволеності», – додав він.

Журналісти програми «Схеми» зафіксували, як політики й високопосадовці систематично порушують правила дорожнього руху, при чому іноді це відбувається за кількадесят метрів від автомобілів з патрульними.

Зокрема, журналісти зняли, як кортеж екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП. А також зафіксували, як кортежі генпрокурора Юрія Луценка та народного депутата і близького соратника міністра внутрішніх справ Ігоря Котвіцького систематично порушують правила дорожнього руху, пересікаючи суцільну подвійну смугу.