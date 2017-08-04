В Україні нелегально перебувають 52 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією – ДФС

Державна фіскальна служба заявляє, що в Україні незаконно перебуває 52,2 тисячі автомобілів на іноземних номерах.

За даними ДФС, в Україні перебуває 27,6 тисячі автомобілів, ввезених в режимі «транзиту», і 24,6 тисячі автомобілів, тимчасово ввезених громадянами для особистого користування, терміни ввезення яких уже закінчилися.

«Значна кількість автомобілів з іноземною реєстрацією наразі перебуває в Україні з порушенням митних правил, і громадяни, які ними користуються,– це порушники. Причому порушниками є не тільки ті громадяни, які ввезли транспортний засіб і не виконали своє зобов’язання щодо його вивезення або не оформили авто у вільний обіг, а й ті, які його придбали», – заявила Олена Мошинська, заступник начальника Управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю ДФС.

За її словами, тимчасово ввозити транспортні засоби на митну територію України без письмового декларування і сплати відповідних податків мають право громадяни-нерезиденти на строк до одного року. Цей термін може бути подовжений не більш ніж на 60 днів.

«Якщо нерезидент ввозить автомобіль з іноземною реєстрацією, то саме йому надається податкова пільга. Тобто він не сплачує податки, не проходить контроль на дотримання екологічних норм, не надає дозвільні документи. Водночас нерезидент не може передавати авто іншим особам або використовувати його для підприємницької діяльності. Громадяни-резиденти таким режимом користуються менше, оскільки для них передбачена сплата платежів у повному обсязі. Більше того, це авто після його вивезення і ввезення не переходить у власність цьому громадянину», – сказала Мошинська.

За її словами, при ввезенні авто в режимі «транзиту» найчастіше порушниками митних правил є саме резиденти, які не виконують зобов’язань, передбачені ним. Режим «транзит» передбачає ввезення транспортного засобу на строк до 5 діб у межах однієї митниці та на 10 діб – у межах кількох митниць.

У ДФС додали, що власникам транспортних засобів з іноземною реєстрацією, завезених у режимі «транзиту» або тимчасово для особистого користування, загрожують штрафні санкції за порушення термінів їх перебування на території України. За даними фіскальної служби, за 7 місяців цього року співробітники митниць виявили майже дев’ять тисяч таких правопорушень, власникам автомобілів нарахували штрафів на суму 46,6 мільйона гривень.