Українців попереджають про грози, град і шквали 6 серпня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов, зокрема, сильні грози на Правобережжі 6 серпня.

«У західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні зливи, град, шквали 15-20м/с, подекуди 24м/с», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Це підтверджують і на сайті Українського гідрометцентру.

За інформацією ДСНС, із 6 по 8 серпня на річках басейну Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підняття рівня води майже на метр, порівняно із сьогоднішніми показниками.

У Центральній геофізичній обсерваторії повідомили, що у серпні у Києві зафіксували два температурні рекорди, зокрема, ніч на 3 серпня виявилась найтеплішою за 137 років метеорологічних спостережень.

Українські синоптики попереджають, що денні температури +30 градусів і вище затримаються щонайменше до середини наступного тижня. З 10 серпня очікується послаблення спеки у всіх регіонах, окрім сходу України.

Через спеку адміністрація Закарпаття рекомендувала підприємствам та установам області скоротити на годину робочий день із пізнішим відпрацюванням.