Дозвіл одностатевих шлюбів у Північній Ірландіє є «питанням часу» – Варадкар

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар називає легалізацію одностатевих шлюбів у Північній Ірландії «питанням часу». Про це він заявив під час гей-прайду у Белфасті, столиці Північної Ірландії, куди він прийшов на знак солідарності.

Варадкар, який є першим відкритим геєм на посаді прем’єра Ірландії, зробив цю заяву за кілька днів після того, як лідер північноірландської «Демократично юніоністської партії» Джеффрі Дональдсон застеріг його від «втручання у внутрішні справи Північної Ірландії».

Північна Ірландія є єдиною частина Великої Британії, де не дозволені одностатеві шлюби. Це блокує «Демократична юніоністська партія».