Карла дель Понте залишає комісію ООН щодо Сирії

Колишня прокурор Міжнародного трибуналу по колишній Югославії Карла дель Понте оголосила про вихід із комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час конфлікту в Сирії. Дель Понте повідомила швейцарській газеті Blick, що вже написала заяву про відставку.

За її словами, комісія «абсолютно нічого не робить». «Уряд Башара Асада здійснював жахливі злочини проти людяності і застосовував хімічну зброю. А опозиція зараз складається з екстремістів», – вказала дель Понте.

Дель Понте та інші члени комісії неодноразово закликали Раду безпеки передати сирійську справу до Міжнародного кримінального суду.

Карла дель Понте у другій половині 1990-х років обіймала посаду генерального прокурора Швейцарії і брала участь в розслідуванні корупційних скандалів в Кремлі. Пізніше вона була головним прокурором Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, а також трибуналу по Руанді. У комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Сирії вона пропрацювала майже п'ять років.

У війні в Сирії, яка триває з 2011 року, загинули вже понад 300 тисяч людей, мільйони стали біженцями.