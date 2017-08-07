Вирок фігуранту «справи кримських диверсантів» Сулейманову оголосять 10 серпня

Суддя підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя 7 серпня пішов у нарадчу кімнату для ухвалення вироку фігуранту «справи кримських диверсантів» Редвану Сулейманову. Оголошення вироку призначене на 10:00 10 серпня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На засіданні 7 серпня Редван Сулейманов виступив з останнім словом.

«Я повністю визнав свою провину, шкодую про те, що я зробив. Єдине – я не визнаю шкоди. Тому що ніде не доведено розмір цієї шкоди. Вважаю, що проведеного в ув'язненні часу цілком достатньо, я усвідомив всю відповідальність вчинку», – сказав Сулейманов.

Прокурор 2 серпня запросив два роки позбавлення волі фігуранту «справи кримських диверсантів» Редвану Сулейманову.

Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту Сімферополя.

12 серпня Федеральна служба безпеки Росії розіслала російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку в його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі і в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

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