Азербайджан: колишнього контррозвідника засудили до 4 років ув’язнення через корупцію

Колишнього службовця контррозвідувальної служби Азербайджану Міразіза Асґарова засудили до чотирьох років ув’язнення за звинуваченнями у корупції.

Військовий суд у Баку визнав Асґарова винним у вимаганні, хабарництві й зловживанні посадою.

Асґаров очолював департамент Головного управління контррозвідки колишнього Міністерства національної безпеки Азербайджану.

У грудні 2015 року президент Ільгам Алієв розпустив міністерство і створив дві окремі установи – Службу державної безпеки та Службу зовнішньої розвідки.

Близько 20 вищих посадових осіб розпущеного міністерства були заарештовані та обвинувачені у корупції того часу.