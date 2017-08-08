Балканські країни стурбовані рішенням Хорватії підвищити ставки на імпорт овочів та фруктів

Боснія та Герцеговина, Македонія, Чорногорія та Сербія погрожують відповісти Хорватії, якщо ця країна не скасує рішення про різке зростання ставки на ввезення фруктів та овочі. Чотири балканські країни оголосили свій ультиматум Хорватії 7 серпня, після зустрічі своїх представників у столиці Боснії Сараєві.

Сербський міністр торгівлі Расим Льяїч сказав, що сусіди Хорватії «не хочуть започатковувати спіралі заходів і контрзаходів», але будуть «змушені це робити», якщо Хорватія не поверне попередній рівень імпортних зборів.

Балканські країни стверджують, що податки порушують угоди з Європейським союзом, згідно з якими їм гарантується рівний доступ до ринків. Сербія, Боснія, Македонія та Чорногорія не є членами ЄС, натомість Хорватія долучилася до цього об’єднання в 2013 році.

Представники Хорватії заявили, що імпортний збір стосується 168 країн, які не є членами ЄС, і цей захід не мав на меті завдати шкоди економіці балканських сусідів, які є основними експортерами фруктів і овочів до Хорватії.