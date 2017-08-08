На суд у «справі Чийгоза» у Криму не прийшли потерпілі, а адвокат заявив про тортури щодо свого підзахисного

На засідання у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, який відбувається в анексованому Криму, не прийшли постраждалі, повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

На початку засідання адвокат політика Микола Полозов заявив, що трьох робочих днів було недостатньо для повноцінної підготовки до дебатів, що «вартувало йому нервів і здоров'я».

Справа зараз перебуває на етапі судових дебатів. Під час свого виступу Полозов наголосив на тому, що сутички перед будівлею кримського парламенту, які розглядаються у цій справі, відбулися у 2014-му, коли всі учасники були громадянами України навіть з точки зору російського законодавства, тож суд не повинен втручатись у справи іншої держави.

Окрім того, адвокат зауважив, що вважає тортурами ті моральні страждання, які заподіяли Ахтемові Чийгозу через неможливість прийти на похорон матері.

Як повідомлялося раніше, 20 червня російська влада Криму після кількох відмов дала можливість Ахтему Чийгозу попрощатися з матір’ю. За словами свідків, зустріч матері з сином відбувалася без зняття з Чийгоза наручників.

Російські силовики затримали Ахтема Чийгоза в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого». 20 липня 2016 року суд на закритому засіданні розділив цю справу на два провадження: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо – по інших фігурантах процесу, Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.

Ахтем Чийгоз перебуває в СІЗО вже понад два з половиною роки.