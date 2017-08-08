Туреччина почала будівництво стіни вздовж кордону з Іраном – ЗМІ

Турецькі ЗМІ повідомляють, що влада розпочала будівництво 3-метрової стіни на кордоні з Іраном, такої ж, як нещодавно була споруджена вздовж кордону з Сирією.

За повідомленнями, голова провінції Агрі Сулейман Ельбан 8 серпня відвідав місце будівництва.

У червні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував будівництво 900-кілометрової стіни вздовж кордону з Іраком та Іраном. Таке рішення Анкара пояснює посиленням безпеки від курдських бойовиків і боротьбою з контрабандою.

Близько 911 кілометрів загороджувальної конструкції Туреччина збудувала вздовж кордону з Сирією.