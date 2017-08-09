Таджикистан звинувачує Іран у вбивстві таджицьких лідерів у 1990-х роках

Таджикистан 8 серпня звинуватив Іран у підтримці резонансних убивств під час громадянської війни в цій центральноазійській країні в 1990-х роках, включаючи з убивством колишнього голови парламенту Таджикистану Сафаралі Кенджаєва в 1999 році.

У 45-хвилинному документальному фільмі, показаному на державному телебаченні, МВС країни стверджує, що Тегеран був зацікавлений у розпалюванні громадянської війни та надавав фінансову допомогу Партії ісламського відродження Таджикистану, зокрема, навчав бойовиків на території Ірану.

За інформацією міністерства, іранська фінансова підтримка та вказівки щодо здійснення вбивств передавалися через колишнього заступника міністра оборони Хаджі Халіма Назарзода, який був одним із керівників партії. Назарзод загинула в листопаді 2015 року під час операції з придушення заколоту поблизу столиці Таджикистану Душанбе.

У період з 1997 до 2004 року були вбиті кілька громадських діячів Таджикистану. Раніше між Таджикистаном та Іраном також існувала напруженість, але документальний фільм є першим випадком, коли Душанбе відкрито звинуватив Іран у фінансуванні та організації політичних убивств, що сталися два десятиліття тому.