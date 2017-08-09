У Фінляндії консул перевіряє інформацію про зникнення 37 українців – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що консул і фінська поліція перевіряють інформацію щодо місця перебування 37 українців – сезонних робітників. Про це Радіо Свобода повідомив офіційній представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Консул України у взаємодії з місцевою поліцією перевіряє поширену у ЗМІ інформацію про невідоме місце перебування громадян України, які перебувають на сезонних роботах у цій країні», – зазначив Кирилич.

Раніше фінські ЗМІ повідомили, що у Фінляндії зникли сорок заробітчан – збирачів ягід: троє естонців і 37 осіб з України. Журналісти посилаються на представників мисливського товариства у місті Тууповаара.