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09 Серпень 2017, Київ 15:29
Новини | Міжнародні

Українців немає серед постраждалих від землетрусу в Китаї – МЗС

Туристи чекають евакуації після землетрусу в Цзючжайґоу в південно-західній провінції Сичуань, 9 серпня 2017

Українців серед постраждалих під час землетрусу у Китаї немає, повідомив у Twitter департамент консульської служби Міністерства закордонних справ.

9 серпня китайський уряд та медіа заявили, що загинуло 13 людей, у тому числі п'ятеро туристів, і щонайменше 175 зазнали травм під час сильного землетрусу, який стався у південно-західній частині Китаю.

Влада провінції Сичуань заявила, що 100 туристів опинилися в полоні після зсуву внаслідок землетрусу. Офіційна служба новин Китаю заявила, що серед загиблих були шість туристів.

Офіційне агентство «Сіньхуа» повідомило, що із зони землетрусу було евакуйовано 31 500 туристів.

За повідомленнями, місцевість, де стався землетрус, значно популярніша серед китайських туристів, ніж серед іноземців.

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