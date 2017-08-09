У Франції затримали підозрюваного у нападі на військових

Поліція у Франції затримала підозрюваного у нападі на військових у передмісті Парижа.

Під час перестрілки з поліцією він був поранений. Його затримали на автотрасі, що веде на північ Франції. Затриманому 37 років, більше подробиць про нього поліція поки не повідомляє.

Шестеро військових постраждали, з них двоє перебувають у тяжкому стані після того, як зранку 9 серпня автомобіль наїхав на них у північно-західному передмісті Парижа.

Інцидент стався близько 8:00 за місцевим часом, коли солдати виходили з казарми, автомобіль після наїзду залишив місце ДТП.

Представник місцевої влади заявив, що немає сумнівів, що наїзд був навмисним.