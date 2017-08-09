Китай: кількість загиблих від землетрусу зросла до 19

Кількість загиблих від землетрусу у Китаї зросла до 19 людей, 247 були поранені. Раніше повідомлялося про 13 загиблих.

Землетрус стався 8 серпня у гірській місцевості провінції Сичуань біля природоохоронного заповідника, який є одним із найбільш туристичних місць Китаю.

Серед загиблих є 8 туристів, десятки тисяч людей евакуювали.

Після найсильнішого поштовху сталися ще сотні підземних, магнітудою до 4,8.

9 серпня у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на кордоні з Китаю з Казахстаном, за понад 2 тисячі кілометрів від місця першого землетрусу, стався ще один магнітудою 6,6, повідомляє агентство «Сіньхуа». У результаті цього 32 людини поранені, понад тисяча постраждали.

У МЗС України повідомили, що українців серед постраждалих під час землетрусу у Китаї немає.