Двом фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт на два місяці

У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя 9 серпня на два місяці продовжили термін утримання під вартою двом фігурантам сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» – Айдеру Саледінову і Рустема Ісмайлову, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Раніше Київський райсуд Сімферополя продовжив на три місяці арешт п'ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Емілю Джемаденову, Узаіру Абдулаєву, Теймуру Абдулаєву, Айдеру Саледінову і Рустемові Ісмайлову. Адвокати подали апеляційну скаргу, проте її розгляд двічі відкладали.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки у п'яти мусульманських сім'ях. В результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі у забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узаір Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Наприкінці лютого стало відомо, що Рустема Ісмаїлова і Айдера Саледінова відправили на проходження психіатричної експертизи.

Раніше психіатричну експертизу проходили Муслім Алієв, Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Емір-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Ремзі Меметов і Енвер Мамутов.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».