У Росії до 4 років колонії засудили учасника протесту 26 березня

Суд у Москві засудив учасника організованої політиком Олексієм Навальним антикорупційної акції 26 березня Андрія Косих до чотирьох років колонії.

Косих визнали винним у застосуванні насильства до поліцейських. За версією слідства, обвинувачений під час акції протесту 26 березня в Москві вдарив двох співробітників поліції: одного по шолому, іншого – в голову.

Косих, виступаючи з останнім словом, попросив вибачення у потерпілих. Обвинувачений зазначив, що намагався захистити від поліцейських інших учасників протесту.

У «справі 26 березня» дотепер були засуджені три людини: Юрій Кулій отримав вісім місяців колонії-поселення, Олександра Шпакова засудили до півтора року позбавлення волі, Станіслава Зимовця – до двох з половиною років.

Вироків у «справі 26 березня» очікують Дмитро Крепкін, Дмитро Борисов і Олексій Політиков.