Адвокат: суд в Криму переніс засідання у «справі 26 лютого» через неготовність прокурора

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя на тиждень переніс судове засідання у «справі 26 лютого» через те, що сторона обвинувачення не встигла підготуватися до суду. Про це 10 серпня у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв.

Він зазначив, що наступне засідання призначили на 18 серпня, на 10.00.

1 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів двох фігурантів «справи 26 лютого» і залишив Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі під домашнім арештом до 7 жовтня.

Під домашнім арештом фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов перебувають з 6 квітня. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.