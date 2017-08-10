Кістіон: урядовий комітет схвалив енергетичну стратегію України до 2035-го

Комітет Кабінету міністрів із питань економічної, фінансової та правової політики схвалив проект енергетичної стратегії України до 2035 року, повідомив у Facebook віце-прем’єр Володимир Кістіон.

«Цей документ є стратегічним, він визначає цілі нашої держави в енергетичному секторі до 2035 року і глобальні кроки для їхнього досягнення», – зазначив він.

За даними документа, опублікованого на сайті уряду, зокрема, стратегія передбачає завершення реформування української енергетики до 2020 року, коли мають запрацювати повноцінні ринки електроенергії та природного газу.

«Буде створено ринок вугільної продукції. Реструктуризація вугільної промисловості супроводжуватиметься комплексом заходів для пом’якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації/консервації вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт відповідно до найкращих європейських практик», – мовиться у тексті документу.

До 2025 року уряд планує інтегрувати українську енергосистему із системою континентальної Європи, зменшити шкідливі викиди у довкілля та розширювати інфраструктуру електротранспорту. У третій етап автори стратегії вписали, зокрема, нарощення національного видобутку нетрадиційного газу та газу на шельфі.

9 серпня Кабінет міністрів створив Координаційний центр для забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії.