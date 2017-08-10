Стрілянина у Полтаві: є загиблий і поранені

У Полтаві на пляжі річки сталася стрілянина, у результаті якої загинула людина, 2 поранені,серед яких 10-річна дитина. За повідомленням поліції, це сталося ввечері 10 серпня.

«Попередньо встановлено, що між відпочивальниками виникла конфліктна ситуація, яка переросла у бійку між двома компаніями. Під час сутички 22-річний мешканець Полтави відкрив стрілянину із гладкоствольної рушниці, у результаті якої поранив двох чоловіків (один з яких помер на місці) та дитину 2010 року народження», – мовиться у повідомленні поліції Полтавщини.

Підозрюваного затримали, він дає свідчення.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».