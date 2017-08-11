Лукашенко ще не знає, чим скінчиться військове співробітництво з Путіним – ранковий ефір Радіо Свобода

Лукашенко ще не знає чим скінчиться військове співробітництво з Путіним;

Україна пильнує, Трамп відволікає увагу на КНДР;

Реформатори-іноземці більше не потрібні.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: військовий експерт Андрій Цаплієнко та речник Генштабу МО України Владислав Селезньов; військовий експерт Олег Жданов та журналіст-міжнародник Олексій Коваль; екс-прем’єр-міністр України Юрій Єхануров, співзасновник громадянської платформи «Нова Країна» Валерій Пекар та політичний експерт Ігор Когут.