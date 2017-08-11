Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз урожаю зернових в Україні в 2017 році 

Міністерство сільського господарства США (USDA) в серпні підвищило прогноз урожаю зернових в Україні в 2017 році на 3,9 мільйона тонн порівняно з липневим прогнозом – до майже 65 мільйонів тонн.

Через це USDA підвищує прогноз щодо експорту зерна з України на 2017/2018 маркетинговий рік (липень-червень) на 10%, до більш як 42 мільйонів тонн порівняно з липневим прогнозом.

Урожай зернових в Україні, за інформацією Держстату, в 2016 році становив близько 66 мільйонів тонн. Українське аграрне міністерство прогнозує врожай зернових у 2017 році на рівні від 60 до 63 мільйонів тонн.