У поліції повідомили про 2 кримінальних провадження через перестрілку на пляжі в Полтаві

У полтавському управлінні Нацполіції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень через перестрілку на пляжі в Полтаві, внаслідок якої один чоловік загинув і ще двоє людей були поранені.

«Порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 118 Кримінального кодексу України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) і частиною 4 статті 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї)», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

Триває досудове розслідування і заходи для встановлення усіх обставин події, додали в поліції.

10 серпня у Полтаві на пляжі річки між відпочивальниками виник конфлікт, що переріс у бійку між двома компаніями. 22-річний мешканець Полтави, захищаючись, за попередніми даними, від групи нападників, здійснив декілька пострілів з рушниці, у результаті чого поранив двох чоловіків (один з яких помер на місці), а також дитину. У поліції повідомили, що поранені 24-річний чоловік та 7-річний хлопчик зараз у лікарні.