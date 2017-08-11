ДСНС: у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці, загинули 3 людини

У Шевченківському районі Києва в результаті пожежі у дев’ятиповерховому будинку загинули три людини.

Як повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві, пожежа сталася в одній з квартир на 7-му поверсі житлового будинку по провулку Бехтерівському, 10.

У ДСНС повідомляють, що під час гасіння пожежі з вікна квартири вистрибнув чоловік, який загинув на місці.

«О 13:09 у ході розвідки в коридорі квартири було знайдено труп. О 13:25 у квартирі знайдено ще один труп», – йдеться у повідомленні.

У службі зазначають, що пожежу локалізовано.