МЗС: українців серед загиблих чи постраждалих через зіткнення потягів у Єгипті немає

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що, за попередніми даними, українців серед загиблих чи постраждалих внаслідок зіткнення потягів у Єгипті немає. Про це Радіо Свобода повідомив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих чи загиблих унаслідок зіткнення потягів немає», – сказав Кирилич.

Унаслідок зіткнення потягів біля міста Александрія у Єгипті загинули 36 людей, ще понад 100 поранені. Один із потягів рухався з Каїра, інший – з Порт-Саїда. За попередньою інформацією, аварія сталася через неполадки в одному з поїздів.