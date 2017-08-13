МВС: на Донбасі знайшли тіло полковника Нацгвардії, який зник 3 червня

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі знайшли тіло полковника Нацгвардії Олександра Бойка, який зник 3 червня. Про це повідомив керівник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в Twitter.

«Після тривалих пошуків тіло убитого 3 червня в бою під Попасній полковника спецназу Нацгвардії Олександра Бойко доставлено в Сєвєродонецьк», – написав Шевченко.

Від початку конфлікту на сході України у середині 2014 року станом на 15 травня 2017 року, за даними ООН, загинули щонайменше 10 090 людей – цивільних, військових та представників незаконних збройних формувань.