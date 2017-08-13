В Індонезії стався сильний землетрус біля острова Суматра

Сильний землетрус стався на узбережжі індонезійського острова Суматра вранці 13 серпня.
Як повідомляється, землетрус відчувався в сотні кілометрів від Сінгапуру, викликаючи паніку.
Геологічна служба США заявляє, що стався землетрус магнітудою 6,4 з центром близько 74 кілометрів на захід від прибережного міста Бенгкулу.
У результаті землетрусу не оголошували попередження про цунамі.
Офіційний представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих в індонезійському приморському місті Паданг сказав, що місцеві жителі були налякані землетрусом.
Телеканал Channel NewsAsia повідомив, що отримав дзвінки від жителів Сінгапуру, який розташований приблизно в 590 кілометрів від Бенгкулу, вони заявляли, що відчувають землетрус.
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