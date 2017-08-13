Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
13 Серпень 2017, Київ 11:08
Новини | Міжнародні

В Індонезії стався сильний землетрус біля острова Суматра

Місцеві жителі біля зруйнованої внаслідок землетрусу мечеті на півночі Суматри, січень 2016 року

Сильний землетрус стався на узбережжі індонезійського острова Суматра вранці 13 серпня.

Як повідомляється, землетрус відчувався в сотні кілометрів від Сінгапуру, викликаючи паніку.

Геологічна служба США заявляє, що стався землетрус магнітудою 6,4 з центром близько 74 кілометрів на захід від прибережного міста Бенгкулу.

У результаті землетрусу не оголошували попередження про цунамі.

Офіційний представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих в індонезійському приморському місті Паданг сказав, що місцеві жителі були налякані землетрусом.

Телеканал Channel NewsAsia повідомив, що отримав дзвінки від жителів Сінгапуру, який розташований приблизно в 590 кілометрів від Бенгкулу, вони заявляли, що відчувають землетрус.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG