У Києві на приватне подвір’я кинули гранату – поліція

У Києві невідомі кинули на приватне подвір’я у Дарницькому районі предмет, схожий на гранату «Ф-1».

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, внаслідок вибуху постраждалих немає.

За повідомленням, експерти вибухотехніки вилучили з місця події осколки для проведення дослідження.

За даним фактом відкрили два кримінальні провадження: за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) і частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.