Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
13 Серпень 2017, Київ 17:09
Новини | Події

У Києві на приватне подвір’я кинули гранату – поліція

У Києві невідомі кинули на приватне подвір’я у Дарницькому районі предмет, схожий на гранату «Ф-1».

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, внаслідок вибуху постраждалих немає.

За повідомленням, експерти вибухотехніки вилучили з місця події осколки для проведення дослідження.

За даним фактом відкрили два кримінальні провадження: за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) і частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG