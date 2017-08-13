Welt: Іран передав до Росії зброю для модернізації та обслуговування

Іран передав до Росії компоненти важкого озброєння всупереч санкціям Ради безпеки ООН. Озброєння з Ірану потрапило в Росію через Сирію, пише Welt am Sonntag (недільний додаток до Die Welt) з посиланням на джерела в західних спецслужбах. За даними видання, йдеться про модернізацію та обслуговування наявних в Ірані озброєнь російського виробництва.

Як твердить Welt am Sonntag, у червні два іранських літаки приземлилися на авіабазі Хмеймім в Сирії, де базується російська авіація. На літаках доставили компоненти важкого озброєння для їх подальшого транспортування до Росії. Потім компоненти перевезли на вантажівках в порт Тартус на Середземному морі. Звідти іранське озброєння 13 серпня було доставлено до Новоросійська на російському кораблі «Спарта III».

Welt am Sonntag публікує фотографію в своєму офіційному акаунті в твіттері, на якій, як стверджує видання, зображений іранський літак на російській авіабазі Хмеймім. Дата, коли був зроблений знімок, не повідомляється.