Ірак стане посередником між Саудівською Аравією та Іраном – міністр

Ірак стане посередником між Саудівською Аравією та Іраном, які є регіональними конкурентами. Про це повідомляють іранське агентство ISNA та іракський супутниковий телеканал «Альґадір» із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку Касима аль-Арраджі.

Він заявив 13 серпня, що саудівський принц Мухаммад бін Сальман попросив про залучення Іраку, щоб допомогти пом’якшити напруженість між Ер-Ріядом та Тегераном.

«Спокій, стабільність і повернення відносин між Іраном і Саудівською Аравією мають позитивні наслідки для регіону в цілому», – заявив аль-Арраджі після прибуття до Тегерана 12 серпня.

Його іранський колега Абдольреза Рахмані Фазлі зазначив, що Тегеран завжди прагнув добросусідських відносин із Саудівською Аравією. «Іранська політика полягає в тому, щоб мати ефективну співпрацю з регіональними державами, і Тегеран ніколи не був першим, хто розривав свої відносини з іншими», – сказав він.

Саудівська Аравія офіційно не коментувала цих повідомлень.

Саудівська Аравія, яка є сунітською державою, та шиїтський Іран уже давно борються за вплив на Близькому Сході.