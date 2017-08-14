НАБУ: понад 100 проваджень стосуються корупції на держпідприємствах

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що з майже 400 кримінальних проваджень понад 100 стосуються корупції на державних підприємствах.

Як повідомляє прес-служба бюро, більшість зловживань пов’язана з розкраданням майна і коштів державних підприємств, закупівлею товарів та послуг за завищеними цінами, постачанням продукції через посередників за цінами, значно меншими від ринкових.

За попередніми оцінками, сумарні збитки, завдані цим підприємствам внаслідок кримінальних корупційних правопорушень, перевищують 20 мільярдів гривень, додають у НАБУ.

У бюро зазначають, що станом на 30 червня скерували до суду 32 справи щодо корупції на держпідприємствах, сукупний розмір предмета злочину у цих справах сягає 2,4 мільярда гривень.

За даними НАБУ, найчастіше виявляються випадки корупції на підприємствах паливно-енергетичного, військово-промислового, аграрно-промислового комплексів і транспортної галузі.

Як повідомляли в НАБУ, станом на 30 червня в провадженні детективів бюро перебувало 371 кримінальне провадження, стосовно 121 людини складено обвинувальний висновок, 78 проваджень передані до суду і зараз розглядаються по суті.