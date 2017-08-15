На Донбасі поранені восьмеро українських військових, ситуація загострилася – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загострення ситуації в зоні бойових дій і поранення восьми українських військових 14 серпня. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 31 порушення перемир’я.

Зокрема, в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньоторецького на Донецькому напрямку п’ятеро українських бійців були поранені.

«На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника», – вказує штаб.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також у районі Бахмутської траси на Луганщині й поблизу селища Донецький у цьому ж районі.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.